Ребро куба равно 5 см.Найдите площадь поверхности куба,т.е. сумму площадей всех его граней.
Математика
Ребро куба равно 5 см.Найдите площадь поверхности куба,т.е. сумму площадей всех его граней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*5=25 это площадь одной поверхности, т.к. у куба их 6, то 25*6=150
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