Как изменяется периметр квадрата если,его сторону увеличить в 2 раза
Математика
Как изменяется периметр квадрата если,его сторону увеличить в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата равен сумме 4-х длин его сторон или произведению длины любой его стороны на четыре (так как у квадрат длины всех сторон равны). тоесть р=4а ,где а-сторона квадрата. Ответ:периметр увеличится в 2 раза
Гость:
также в 2 раза
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