одна целая одна вторая умножить на одну целую одну вторую и умножить на одну целую одну вторую
Алгебра
одна целая одна вторая умножить на одну целую одну вторую и умножить на одну целую одну вторую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1½х1½х 1½=3\2х3\2х3\2=27\8=3⅜ сначала заменяем дробь 1½ неправильной дробью3\2, затем перемножаем дроби и выделяем целую часть из дрои27\8
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