два мальчика собрали90 кг огурцов, один мальчик собрал 2 корзины а другой 3 такие же корзины. сколько кг огурцов собрал каждый ребенок

Математика

два мальчика собрали90 кг огурцов, один мальчик собрал 2 корзины а другой 3 такие же корзины. сколько кг огурцов собрал каждый ребенок

Автор: Гость