два мальчика собрали90 кг огурцов, один мальчик собрал 2 корзины а другой 3 такие же корзины. сколько кг огурцов собрал каждый ребенок
Математика
два мальчика собрали90 кг огурцов, один мальчик собрал 2 корзины а другой 3 такие же корзины. сколько кг огурцов собрал каждый ребенок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 90/5=18 2*18=36 3*18=54
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