туристы шли три дня, в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день 1/3 всего пути, а в третий остальные 8 км, надите длину всего пути.

Математика

туристы шли три дня, в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день 1/3 всего пути, а в третий остальные 8 км, надите длину всего пути.

Автор: Гость