туристы шли три дня, в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день 1/3 всего пути, а в третий остальные 8 км, надите длину всего пути.
Математика
туристы шли три дня, в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день 1/3 всего пути, а в третий остальные 8 км, надите длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оБОЗНАЧАЕМ ВЕСЬ ПУТЬ КАК 1 I день - (1-0,4x) = II день - (1-(1/3)x) III день - 8 1=(1-(1/3)x) + (1-(2/5)x) + 8 переносим все 1 влево и суммируем -9 = -(11/15)x x = -9/(-(11/15)) x=(-9*-15)/11=135/11=12+(2/11)
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