даны катеты прямоугольного треугольника.Найдите гепотенузу и площадь

Экономика
даны катеты прямоугольного треугольника.Найдите гепотенузу и площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паскаль   uses crt; var   a,b,c,s:real; begin   read(a,b);   c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b));   writeln('c=',c);   s:=(a*b)/2;   writeln('s=',s); end.
Гость:
k1 - один катет k2 - другой катет g - гипотенуза S - площадь треугольника Язык програмирования: Паскаль. var k1, k2, g, S : real; begin readln (k1); readln (k2); g := SQRT(SQR(k1) + SQR(k2)); writeln(g); S := (k1 * k2) / 2 ; writeln(S) end.
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