даны катеты прямоугольного треугольника.Найдите гепотенузу и площадь
Экономика
даны катеты прямоугольного треугольника.Найдите гепотенузу и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паскаль uses crt; var a,b,c,s:real; begin read(a,b); c:=sqrt(sqr(a)+sqr(b)); writeln('c=',c); s:=(a*b)/2; writeln('s=',s); end.
Гость:
k1 - один катет k2 - другой катет g - гипотенуза S - площадь треугольника Язык програмирования: Паскаль. var k1, k2, g, S : real; begin readln (k1); readln (k2); g := SQRT(SQR(k1) + SQR(k2)); writeln(g); S := (k1 * k2) / 2 ; writeln(S) end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика