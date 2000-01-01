В кастрюле сварили 2 л супа, положив в него 15 г соли, Сколько соли окажется в одной тарелке, если в не налить 400 г супа?

История

В кастрюле сварили 2 л супа, положив в него 15 г соли, Сколько соли окажется в одной тарелке, если в не налить 400 г супа?

Автор: Гость