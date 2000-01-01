В кастрюле сварили 2 л супа, положив в него 15 г соли, Сколько соли окажется в одной тарелке, если в не налить 400 г супа?
История
В кастрюле сварили 2 л супа, положив в него 15 г соли, Сколько соли окажется в одной тарелке, если в не налить 400 г супа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000 Г СУПА - 15 ГРАММ СОЛИ 400 Г СУПА - ? ГРАММ СОЛИ 400*15:2000=3 ГРАММА СОЛИ В 400 ГРАММАХ СУПА
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