свежий виноград содержит 90 % воды, а изюм-55%.Сколько изюма получится из 13,5кг винограда?Сколько винограда надо взять,чтобы получить 10 кг изюма?

Гость: Гость:

1)100%- - 90% = 10% - сухого вещества содержит виноград; 2)13,5 : 100 * 10 = 1,35 (кг) сухого вещества в винограде в 13,5 кг; 3)100% - 55% = 45% сухого вещества в изюме; 4)1,35 : 45 * 100 = 3 (кг) изюма из 13,5 винограда; 5)10 : 100 * 45 = 4,5 (кг) сухого вещества в 10 кг изюма; 6) 4,5 : 10 * 100 = 45 (кг) винограда надо взять что бы получилось 10 кг изюма.