боковая сторона равнобедренного треугольника 29см ,высота 21см. чему равно основание треугольника?

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АВС - равнобедренный треугольник, ВМ - высота. АВ=29см, ВМ=21см. Из прямоугольного треугольника АМВ, по теореме Пифагора АМ²=АВ²-ВМ², АМ²=841-441, АМ²=400, АМ=20см. Так как в равнобедренном треугольнике высота является и медианой, а медиана делит сторону пополам, то АС=2АМ, АС=2*20=40 см