Даны паралельные плоскости Q и P через точки А и В в плоскости Q проведены паралельные прямые, пересекающие плоскость P в точках А1 и В1. Найти А1,В1, если АВ=5см
Геометрия
Даны паралельные плоскости Q и P через точки А и В в плоскости Q проведены паралельные прямые, пересекающие плоскость P в точках А1 и В1. Найти А1,В1, если АВ=5см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т как у нас пар плоскости, пар прямые проходят через плоскости на равном расстоянии друг от друга т е AB=A1B1=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Переведи условие задачи на математический язык: На изготовление свитера, шапки и шарфа израсходовали 555 г шерсти, причем на шапку ушло в 5 раз мен...
Математика
С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через...