Даны паралельные плоскости Q и P через точки А и В в плоскости Q проведены паралельные прямые, пересекающие плоскость P в точках А1 и В1. Найти А1,В1, если АВ=5см

Геометрия

Даны паралельные плоскости Q и P через точки А и В в плоскости Q проведены паралельные прямые, пересекающие плоскость P в точках А1 и В1. Найти А1,В1, если АВ=5см

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