объем ящика 13 600 куб.см.найти площадь дна этого ящика ,если высота его 16см.
Математика
объем ящика 13 600 куб.см.найти площадь дна этого ящика ,если высота его 16см.
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13600/16=850 площадь ящ
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