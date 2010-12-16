стороны прямоугольника 9см и 40 см .Чему равна диагональ?
Геометрия
стороны прямоугольника 9см и 40 см .Чему равна диагональ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник ABCD в нем проведена диагональ BD треугольник ABD - прямоугольний ВD находим за формулой Пифагора где BD^2=AB^2+AD^2=81+1600=1681, корень из 1681 = 41. Все!!!
Гость:
Пусть прямоугольник АВСD.Проведем диагональ АС.треугольник АВС-прямоугольный(т.к АВСD-прям то все его углы равны 90 гр.,угол АВС=90.)по т. Пифагора: АB^2+BC^2=AC^2. AB=9 BC=40. AC=srt(1600+81)=41-ваша диагональ.
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