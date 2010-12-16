В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке?
Математика
В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1+5=6 - частей 2)1482:6=247 - билетов в одной части 3)247*5=1235 - детей посетивших зоопарк Ответ: 1235 детей
Гость:
×+5×=1482 6×=1482 ×=1482/6 ×=247-взрослых 1482-247=1235-детей
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