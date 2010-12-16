В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке?

Математика

В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке?

Автор: Гость