стороны параллелограмма равны 12см и 9см а его площадь равна 36 см2.Найдите высоты параллелограмма.

Геометрия

стороны параллелограмма равны 12см и 9см а его площадь равна 36 см2.Найдите высоты параллелограмма.

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