в каком случае линзу можно считать тонкой? ответ обоснуйте
Физика
в каком случае линзу можно считать тонкой? ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ее толщина не привышает одного мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Столб врытый в землю на две тринадцатых своей длины, возвышается над землей на пять целых одна вторая . Найдите всю длину столба
Математика
Расстояние между двумя пристанями по реке равно 21 км. Моторная лодка отправилась от одной пристани к другой и через 4 часа вернулась назад, затрат...
Математика
Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Миш...