Столб врытый в землю на две тринадцатых своей длины, возвышается над землей на пять целых одна вторая . Найдите всю длину столба
Математика
Столб врытый в землю на две тринадцатых своей длины, возвышается над землей на пять целых одна вторая . Найдите всю длину столба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - длина столба, 2х/13 - врыт в землю. Составим уравнение: 2х/13 + 5,5=х 4х+143=26х 22х=143 х=143/22 х=6,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя пристанями по реке равно 21 км. Моторная лодка отправилась от одной пристани к другой и через 4 часа вернулась назад, затрат...
Математика
Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Миш...
Математика
Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого ...