Столб врытый в землю на две тринадцатых своей длины, возвышается над землей на пять целых одна вторая . Найдите всю длину столба

Математика

Столб врытый в землю на две тринадцатых своей длины, возвышается над землей на пять целых одна вторая . Найдите всю длину столба

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