Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого крана в течении часа? в течение суток? (Считать в литре 5 стаканов)

Математика

Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого крана в течении часа? в течение суток? (Считать в литре 5 стаканов)

Автор: Гость