Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого крана в течении часа? в течение суток? (Считать в литре 5 стаканов)
Математика
Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого крана в течении часа? в течение суток? (Считать в литре 5 стаканов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч=60мин 1)60/12=5(стаканов)-за1ч; 2)5/;5=1(л)-за 1ч; 3) 1·24=24(л) за сутки
Гость:
В 1 часе 60 минут 60:12=5(стаканов)-наполняется за 1 час,то есть 1 литр воды.В сутках 24 часа 24*1=24 (л)-воды может зря вылится за сутки
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