сравните понятия "человек" и "личность"
География
сравните понятия "человек" и "личность"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек - это человек, а вот личность - это результат социального становления индивида путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта. Слово "личность" употребляется у человеку только с определнного этапа его развития. Человек - имеет свои желания и стремления, обладает правилами и обязанностями человека и это биосоциальное существо. Личеость - способна нести ответственность и решать проблемы, продукт социаоизации (соцмализация - это процесс освоения культурных норм и усвоения культурных ролей), контролирует поведение, обладает силой воли, отличается самостоятельностью в поступках. Вот и все ничего сложного!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Миш...
Математика
Подтекает водопроводный кран. В секунду капают две капли, а за 12 мин наполняется 1 полный стакан. Сколько литров воды может зря вылится из такого ...
Математика
таня нашла 2 боровика, 2 подберезовика и 2 подосиновика и расположила их вдоль трех отрезков так, чтобы в каждом из трех получившихся рядов было по...
Алгебра