сравните понятия "человек" и "личность"

Гость: Гость:

Человек - это человек, а вот личность - это результат социального становления индивида путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта. Слово "личность" употребляется у человеку только с определнного этапа его развития. Человек - имеет свои желания и стремления, обладает правилами и обязанностями человека и это биосоциальное существо. Личеость - способна нести ответственность и решать проблемы, продукт социаоизации (соцмализация - это процесс освоения культурных норм и усвоения культурных ролей), контролирует поведение, обладает силой воли, отличается самостоятельностью в поступках. Вот и все ничего сложного!