Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Мишу — 8 раз, причём Петя и Миша Васю не обгоняли, а Миша не обгонял Петю. Сколько ...
Математика
Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Мишу — 8 раз, причём Петя и Миша Васю не обгоняли, а Миша не обгонял Петю. Сколько раз Петя обогнал Мишу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могла бы представить решение, но это долго, поэтому я напишу только ответ: 3 РАЗА Петя обогнал Мишу.
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