Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Мишу — 8 раз, причём Петя и Миша Васю не обгоняли, а Миша не обгонял Петю. Сколько ...

Математика

Вася, Петя и Миша в течение часа бегали по круговой дорожке стадиона в одном направлении, начав бег из одного места. Вася обогнал Петю 5 раз, а Мишу — 8 раз, причём Петя и Миша Васю не обгоняли, а Миша не обгонял Петю. Сколько раз Петя обогнал Мишу?

Автор: Гость