Расстояние между двумя пристанями по реке равно 21 км. Моторная лодка отправилась от одной пристани к другой и через 4 часа вернулась назад, затратив 24 мин на стоянку. Найдите собственную скорость моторной лодки, если скорость...

Математика

Расстояние между двумя пристанями по реке равно 21 км. Моторная лодка отправилась от одной пристани к другой и через 4 часа вернулась назад, затратив 24 мин на стоянку. Найдите собственную скорость моторной лодки, если скорость течения реки равна 2км/час.

Автор: Гость