даны точки А(-2;2),В(0;3) и С(-2;-1) АМ-медиана треугольника АВС. найти ее длину и периметр треугольника
Геометрия
даны точки А(-2;2),В(0;3) и С(-2;-1) АМ-медиана треугольника АВС. найти ее длину и периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC= 3, AB=КОРЕНЬ ИЗ 5, ВС=КОРЕНЬ ИЗ 20, АМ=КОРЕНЬ ИЗ 2 Р=3 + КОРЕНЬ ИЗ 17
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