сколько понадобится краски чтобы покрасить бак цилиндрической формы с диаметром основания 1,5 м и восотой 3м если на один квадратный метр расходуется 200г краски?
Геометрия
сколько понадобится краски чтобы покрасить бак цилиндрической формы с диаметром основания 1,5 м и восотой 3м если на один квадратный метр расходуется 200г краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ПR^2=1.5\2*3.14=2.355 C=2ПR=1.5*3.14=4.71 2.355*4.71*200=2218,14 г=2 кг 218.14г
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