сколько понадобится краски чтобы покрасить бак цилиндрической формы с диаметром основания 1,5 м и восотой 3м если на один квадратный метр расходуется 200г краски?

Геометрия

сколько понадобится краски чтобы покрасить бак цилиндрической формы с диаметром основания 1,5 м и восотой 3м если на один квадратный метр расходуется 200г краски?

Автор: Гость