какие обязанности имеет государство по отношению к своим гражданам?
География
какие обязанности имеет государство по отношению к своим гражданам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обезпечивать людей с ограничеными возможностями разными нужными им вещами.Например: Для глухих устанавливать звуковые сигналы светофоров и т. д. и т. п.
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