примеры нерудных ресурсов Идийского океана
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примеры нерудных ресурсов Идийского океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немного золота и алмаза, в большинстве бром.
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