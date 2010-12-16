в течении июня солнечных дней было на 20% больше,чем пасмурных,а дождливых-на 4 дня меньше,чем солнечных.какой процент солнечных дней был в июне?
Математика
в течении июня солнечных дней было на 20% больше,чем пасмурных,а дождливых-на 4 дня меньше,чем солнечных.какой процент солнечных дней был в июне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20%=0,2 4:0,2=4*10 ------- =20(д)-было в июне. ответ:20 дней, 2
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