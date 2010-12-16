в течении июня солнечных дней было на 20% больше,чем пасмурных,а дождливых-на 4 дня меньше,чем солнечных.какой процент солнечных дней был в июне?

Математика

в течении июня солнечных дней было на 20% больше,чем пасмурных,а дождливых-на 4 дня меньше,чем солнечных.какой процент солнечных дней был в июне?

Автор: Гость