lg(x-1)+lg(x-3)=lg(3/2 x-3)
Алгебра
lg(x-1)+lg(x-3)=lg(3/2 x-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ x-1>0⇒x>1 x-3>0⇒x>3 3/2x-3>0⇒3/2x>3⇒x>2 x∈(3;∞) lg[(x-1)(x-3)]=lg(1,5x-3) (x-1)(x-3)=1,5x-3 x²-3x-x+3-1,5x+3=0 x²-5,5x+6=0 D=30,25-24=6,25 x1=(5,5-2,5)/2=1,5не удов усл x2=(5,5+2,5)/2=4
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