два велосипедиста выехали из2 пунктов навстречу друг другу.Когда первый проехал 1км 180м, второй проехал 820м. На какое расстояние сблизились велосипедисты?
Математика
два велосипедиста выехали из2 пунктов навстречу друг другу.Когда первый проехал 1км 180м, второй проехал 820м. На какое расстояние сблизились велосипедисты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км180м=1180м;1180+820=2000(м)-2км
Гость:
1) 1 км 180 м + 820 м = 2км - на такое расстояние сблизились велосипедисты Ответ - 2 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в течении июня солнечных дней было на 20% больше,чем пасмурных,а дождливых-на 4 дня меньше,чем солнечных.какой процент солнечных дней был в июне?
Алгебра
Математика
В кассе зоопарка за день было продано 1482 билета. Детских билетов купили в 5 раз больше, чем взрослых. Сколько детей побывало в зоопарке?
Алгебра
Марина Плачкова (16.12.2010 22:06) Найти четыре числа, образующие геометрическую прогрессию, если сумма первого и третьего членов равна 5, а сумма ...