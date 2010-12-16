два велосипедиста выехали из2 пунктов навстречу друг другу.Когда первый проехал 1км 180м, второй проехал 820м. На какое расстояние сблизились велосипедисты?

Математика

два велосипедиста выехали из2 пунктов навстречу друг другу.Когда первый проехал 1км 180м, второй проехал 820м. На какое расстояние сблизились велосипедисты?

Автор: Гость