Одна труба заполняет бассейн за 30 ч,а другая - за 15 ч. Какая часть бассейна будет заполнена через час,если включить одновременно две трубы?Сколько времени понадобится для заполнения бассейна при совместной работе обеих труб?
Математика
Одна труба заполняет бассейн за 30 ч,а другая - за 15 ч. Какая часть бассейна будет заполнена через час,если включить одновременно две трубы?Сколько времени понадобится для заполнения бассейна при совместной работе обеих труб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 : 30 = 1/30 ЧАСТЬ БАССЕЙНА НАПОЛНИТСЯ ЧЕРЕЗ 1 ТРУБУ ЗА 1 ЧАС 2) 1 : 15 = 1/15 ЧАСТЬ БАССЕЙНА НАПОЛНИТСЯ ЧЕРЕЗ 2 ТРУБУ ЗА 1 ЧАС 3) 1/30 + 1/15 = 1/10 ЧАСТЬ БАССЕЙНА НАПОЛНИТСЯ ЧЕРЕЗ ОБЕ ТРУБЫ ЗА 1 ЧАС 4) 1:1/10 = ЗА 10 ЧАСОВ НАПОЛНИТСЯ ВЕСЬ БАССЕЙН ЧЕРЕЗ ОБЕ ТРУБЫ.
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