Одна труба заполняет бассейн за 30 ч,а другая - за 15 ч. Какая часть бассейна будет заполнена через час,если включить одновременно две трубы?Сколько времени понадобится для заполнения бассейна при совместной работе обеих труб?

Математика

Одна труба заполняет бассейн за 30 ч,а другая - за 15 ч. Какая часть бассейна будет заполнена через час,если включить одновременно две трубы?Сколько времени понадобится для заполнения бассейна при совместной работе обеих труб?

Автор: Гость