Переведи условия задачи на математический язык: На изготовление свитера, шапки и шарфа израсходовали 555 г шерсти, причем на шапку ушло в 5 раз меньше шерсти, чем на свитер, и на 5 г больше, чем на шарф. Сколь шерсти израсходов...

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Предположим, что на изготовление шапки израсходовали х грамм шерсти, тогда на изготовление свитера - 5х грамм шерсти, а на шарф израсходовали (х-5) грамм, также из условия задачи известно, что всего израсходовали 555 грамм шерсти согласно этим данным составим и решим уравнение: х+5х+х-5=555 7х-5=555 7х=555+5 7х=560 х=560:7 х=80 (г) - израсходовали на шапку. 5х=5·80=400 (г) - израсходовали на свитер. х-5=80-5=75 (г) - израсходовали на шарф. Ответ: на изготовление свитера израсходовали 400 грамм шерсти, на изготовление шапки - 80 грамм шерсти, а на изготовление шарфа - 75 грамм шерсти. Проверка: 400+80+75=555 (г) - шерсти всего.