Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 часа .Сколько времени потребуется для выполнения этой работы на старом тракторе?

Математика

Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 часа .Сколько времени потребуется для выполнения этой работы на старом тракторе?

Автор: Гость