Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 часа .Сколько времени потребуется для выполнения этой работы на старом тракторе?
Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 часа .Сколько времени потребуется для выполнения этой работы на старом тракторе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 % - 70 % =30 % ВРЕМЕНИ ЭТО 42 ЧАСА 42 ЧАСА- 30 % ? ЧАСОВ - 100 % 42*100:30 =140 ЧАСОВ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА СТАРОМ ТРАКТОРЕ
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