С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика

С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость