С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Математика
С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*3=81;18*3=54;81-54=27(км)или 27-18=9;9*3=27
Гость:
Он прав!!! уравнением!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Переведи условия задачи на математический язык: На изготовление свитера, шапки и шарфа израсходовали 555 г шерсти, причем на шапку ушло в 5 раз мен...
Математика
Использование нового трактора для вспашки поля дало экономию времени в 70% и заняло 42 часа .Сколько времени потребуется для выполнения этой работы...
Математика
Одна труба заполняет бассейн за 30 ч,а другая - за 15 ч. Какая часть бассейна будет заполнена через час,если включить одновременно две трубы?Скольк...