С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика
С одной пристани отправились в одном направлении катер и буксир. катер со скоростью 27км/ч., буксир-18км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*3=81;18*3=54;81-54=27(км)или 27-18=9;9*3=27
Гость:
Он прав!!! уравнением!!!
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