В корзине сидят 5 котят. Сколько у них ушек? (задача 1 класса)
Математика
В корзине сидят 5 котят. Сколько у них ушек? (задача 1 класса)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5=10 ушек у котят в корзине или 2+2+2+2+2=10
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