если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на клумбу ,то останеться7 кустов,а если их посадить по 17 то не хватит 3 кустов.Сколько клумб в парке?Сколько всего роз привезли в парк?
Математика
если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на клумбу ,то останеться7 кустов,а если их посадить по 17 то не хватит 3 кустов.Сколько клумб в парке?Сколько всего роз привезли в парк?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в парке х клумб, если сажать розы по 15: 15х+7, если сажать по 17: 17х-3. Составим уравнение: 15х+7=17х-3, 2х=10, х=5 клумб. Тогда роз привезли 15*5+7=82 Ответ: 5 клумб, 82 розы
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