если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на клумбу ,то останеться7 кустов,а если их посадить по 17 то не хватит 3 кустов.Сколько клумб в парке?Сколько всего роз привезли в парк?

Математика

если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на клумбу ,то останеться7 кустов,а если их посадить по 17 то не хватит 3 кустов.Сколько клумб в парке?Сколько всего роз привезли в парк?

Автор: Гость