Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.
Математика
Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прямоугольника S=ab,следовательно а=6 ;b=4.периметр равен( a+b)в квадрате то есть 10*2=20
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