Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.

Математика

Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.

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