Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от Стеллы.Сколько новостей сообщила Гадвину Виллина,если в её письмах на 16 новостей больше,чем в письмах Стеллы,и во всех письмах новостей поровну?
Математика
Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от Стеллы.Сколько новостей сообщила Гадвину Виллина,если в её письмах на 16 новостей больше,чем в письмах Стеллы,и во всех письмах новостей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47-39=8;16/8=2(новости в каждом письме);47*2=94(от вилины);39*2=78(от стеллы)
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