Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от Стеллы.Сколько новостей сообщила Гадвину Виллина,если в её письмах на 16 новостей больше,чем в письмах Стеллы,и во всех письмах новостей поровну?

Математика

Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от Стеллы.Сколько новостей сообщила Гадвину Виллина,если в её письмах на 16 новостей больше,чем в письмах Стеллы,и во всех письмах новостей поровну?

Автор: Гость