найти объем прямоугольного параллепипида,измерения которого равны 14см,16см,25см.

Математика
найти объем прямоугольного параллепипида,измерения которого равны 14см,16см,25см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению его измерений, т.е. V=14*16*25=5600 куб.см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
боковая сторона равнобедренного треугольника 29см ,высота 21см. чему равно основание треугольника?
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.
Ответить
Математика
если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на клумбу ,то останеться7 кустов,а если их посадить по 17 то не хватит 3 кустов.Сколько клу...
Ответить
Геометрия
Даны паралельные плоскости Q и P через точки А и В в плоскости Q проведены паралельные прямые, пересекающие плоскость P в точках А1 и В1. Найти А1,...
Ответить
Математика
Переведи условие задачи на математический язык: На изготовление свитера, шапки и шарфа израсходовали 555 г шерсти, причем на шапку ушло в 5 раз мен...
Ответить