найти объем прямоугольного параллепипида,измерения которого равны 14см,16см,25см.
Математика
найти объем прямоугольного параллепипида,измерения которого равны 14см,16см,25см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению его измерений, т.е. V=14*16*25=5600 куб.см
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