СРАВНИТЬ ЧИСЛА 1 И 7/8
Математика
СРАВНИТЬ ЧИСЛА 1 И 7/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
представте перог выв его поделили на 8 частей и забрали 1 кусочек получим 7/8 1 это целый порог, так что больше?
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