В равностороннем треугольнике со стороной а найдите высоту.
Геометрия
В равностороннем треугольнике со стороной а найдите высоту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС равносторонний треугольник, ВМ высота. Так как в равностороннем треугольнике высота является и медианой, то АМ = АС/2, АМ=а/2. Треугольник АМВ прямоугольный, по теореме Пифагора ВМ²= АВ²-АМ², ВМ²=а²-(а/2)², ВМ²=3а²/4, ВМ = а корень из 3 деленное на 2
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