В равностороннем треугольнике со стороной а найдите высоту.

Геометрия
В равностороннем треугольнике со стороной а найдите высоту.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС равносторонний треугольник, ВМ высота. Так как в равностороннем треугольнике высота является и медианой, то АМ = АС/2, АМ=а/2. Треугольник АМВ прямоугольный, по теореме Пифагора ВМ²= АВ²-АМ², ВМ²=а²-(а/2)², ВМ²=3а²/4, ВМ = а корень из 3 деленное на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРАВНИТЬ ЧИСЛА 1 И 7/8
Ответить
Математика
Гудвин получил 47 писем от доброй волшебницы Виллины и 39 писем от Стеллы.Сколько новостей сообщила Гадвину Виллина,если в её письмах на 16 новосте...
Ответить
Математика
найти объем прямоугольного параллепипида,измерения которого равны 14см,16см,25см.
Ответить
Геометрия
боковая сторона равнобедренного треугольника 29см ,высота 21см. чему равно основание треугольника?
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 24см2. Каким могут быть его длина и ширина? Начерти прямоугольники и вычисли периметр каждого.
Ответить