стороны прямоугольника 9см и 40см.чему равна диагональ?
Геометрия
стороны прямоугольника 9см и 40см.чему равна диагональ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ д=√9²+40² =√81+1600=√1681= 41 диагональ находим из прямоугольного треугольника по теореме Пифагора
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