стороны прямоугольника 9см и 40см.чему равна диагональ?

Геометрия
стороны прямоугольника 9см и 40см.чему равна диагональ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 диагональ д=√9²+40² =√81+1600=√1681= 41   диагональ находим из прямоугольного треугольника по теореме  Пифагора
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