а)0,56 её равны 168 ц. б)7/15 её равны 210 дм (квадратных) в) 27% её равны 32,4 см.
Математика
а)0,56 её равны 168 ц. б)7/15 её равны 210 дм (квадратных) в) 27% её равны 32,4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)0,56 её равны 168 ц. 168\0.56= 300 б)7/15 её равны 210 дм (квадратных) 210*15\7=450 в) 27% её равны 32,4 см. 32.4\27*100=120
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