а)0,56 её равны 168 ц. б)7/15 её равны 210 дм (квадратных) в) 27% её равны 32,4 см.

Математика

а)0,56 её равны 168 ц. б)7/15 её равны 210 дм (квадратных) в) 27% её равны 32,4 см.

Автор: Гость