Измерения прямоугольного параллелипипеда равны 8,12, и 18 см. Найдтте ребро куба,обьём которого равен обьёму этого параллелипипеда.
Геометрия
Измерения прямоугольного параллелипипеда равны 8,12, и 18 см. Найдтте ребро куба,обьём которого равен обьёму этого параллелипипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объём параллелепипеда=8*12*18=1728 объём параллелепипеда=объёму куба, значит обьём куба=1728=стороне в кубе, значит, чтобы найти сторону (ребро) нужно извлечь кубический корень из 1728 и он равен 12 а³=1728 а=12
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