назовите число,куб которого равен 1
Алгебра
назовите число,куб которого равен 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это число 1 так как 1 в кубе равен 1
Гость:
так то единица и есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
туристы шли три дня, в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день 1/3 всего пути, а в третий остальные 8 км, надите длину всего пути.
Геометрия
Измерения прямоугольного параллелипипеда равны 8,12, и 18 см. Найдтте ребро куба,обьём которого равен обьёму этого параллелипипеда.
Физика
Девочка купила 0,75 л подсолнечного масла.Определите вес этого масла в бутылке,стоящей на столе.Плотность масла 930 кг/м3
Українська література