5cos^2x+1,если sin^2x=0.3
Алгебра
5cos^2x+1,если sin^2x=0.3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]5 cos^2x+1=5(1-sin^2x)+1[/latex] Если [latex]sin^2x=0.3[/latex] , то [latex]5(1-0.3)+1=5*0.7+1=3.5+1=4.5[/latex]
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