Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, разорвалось на две части. Масса осколков 10кг и 5 кг. Скорость меньшего осколка 90 м/с и направлена так же, как скорость ядра до взрыва. Определите величину скоро...

Физика

Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, разорвалось на две части. Масса осколков 10кг и 5 кг. Скорость меньшего осколка 90 м/с и направлена так же, как скорость ядра до взрыва. Определите величину скорость и направление движения большего осколка.

Автор: Гость