Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, разорвалось на две части. Масса осколков 10кг и 5 кг. Скорость меньшего осколка 90 м/с и направлена так же, как скорость ядра до взрыва. Определите величину скоро...
Физика
Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, разорвалось на две части. Масса осколков 10кг и 5 кг. Скорость меньшего осколка 90 м/с и направлена так же, как скорость ядра до взрыва. Определите величину скорость и направление движения большего осколка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем закон сохранения импульса в векторной форме: (M + m)v = mv1 + Mv2. Ось X направим горизонтально, ось Y – вертикально, угол между вектором v1 и осью X обозначим α. Проецируем векторные величины на ось X и Y: (M + m)v = Mv1cosα, 0 = mv2 ? Mv1sinα. Решив систему уравнений, получим v1 = √{((mv2)2 + (m + M) 2v2)/M2} = √{(mv2)2 + (m + M)2v2}/M, tgα = mv2/[(m + M)v]. После вычислений, находим v1 = 54 м/с, α = 29°. Ответ: v1 = 54 м/с, α = 29°.
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