сделай чертеж к задаче и реши ее. От прямоугольника, длины сторон которого 5 см и 3 см, отрезали полоску со сторонами 3 см и 1 см. Найди площадь оставшейся части.
Математика
сделай чертеж к задаче и реши ее. От прямоугольника, длины сторон которого 5 см и 3 см, отрезали полоску со сторонами 3 см и 1 см. Найди площадь оставшейся части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5СМ+СМ=8 8-4=4 А ПЛОЩЯДЬ НАХОДИТЬ УМЕЕШ
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