Дети придумали шифр,в котором 2 обычные буквы заменяют на 3 зашифрованные.Сколько букв получится,если зашифровать слово "Победа"
История
Дети придумали шифр,в котором 2 обычные буквы заменяют на 3 зашифрованные.Сколько букв получится,если зашифровать слово "Победа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа = 6 букв. 6 букв делим на пары. 6 \ 2 = 3 пары. Из трех пар делаем 3 зашифрованные. 3 * 3 = 9 букв. Зашифрованное слово "Победа" будет состоять из 9 букв.
Гость:
ПО-две буквы заменяются тремя, БЕ-две буквы заменяются тремя, ДА-две буквы заменяются тремя ИТОГО: 3+3+3=9 букв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
сделай чертеж к задаче и реши ее. От прямоугольника, длины сторон которого 5 см и 3 см, отрезали полоску со сторонами 3 см и 1 см. Найди площадь ос...
Физика
Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, разорвалось на две части. Масса осколков 10кг и 5 кг. Скорость меньшего осколка 90...
Алгебра