Дети придумали шифр,в котором 2 обычные буквы заменяют на 3 зашифрованные.Сколько букв получится,если зашифровать слово "Победа"

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Победа = 6 букв. 6 букв делим на пары. 6 \ 2 = 3 пары. Из трех пар делаем 3 зашифрованные. 3 * 3 = 9 букв. Зашифрованное слово "Победа" будет состоять из 9 букв.