Балка длиной 8м и массой 10кг расположена горизонтально и покоится на двух опорах. АМ=3м, MN=3м, NB=2м. На расстоянии 2м от левого конца балки подвешан груз массой 40кг. Определите силы, с которыми балка давит на опоры.

Гость: Гость:

Балка находится в равновесии, следовательно, выполняется условие: N1 + N2 = mg + Mg. (1) В этом уравнении две искомых неизвестных. В качестве точки вращения выберем, например, вторую опору, тогда момент силы N2 будет равен нулю.тносительно выбранной точки опоры запишем правило моментов: mgl1 + Mgl2 = N1l3, (2) где l1 = 4 м, l2 = 1 м, l3 = 3 м — я взял обозначения слева направо A M N B. Решая уравнение (2), находим силу N1, подставляя которую в (1), находим силу N2.