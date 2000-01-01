Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м.Вырази его площадь в квадратных метрах,в арах,в гектарах.

Математика

Сад имеет форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м.Вырази его площадь в квадратных метрах,в арах,в гектарах.

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