Автомобиль двигался по кольцевой дороге вокруг Москвы и дважды по ней проехал. Чему равны путь и перемещение,если длина кольцевой дороги 400м Мяч упал с высоты 4м от погля и,отскочив от него,был пойман на высоте 2м.Определит...

Физика

Автомобиль двигался по кольцевой дороге вокруг Москвы и дважды по ней проехал. Чему равны путь и перемещение,если длина кольцевой дороги 400м Мяч упал с высоты 4м от погля и,отскочив от него,был пойман на высоте 2м.Определить путь и перемещение мяча.

Автор: Гость