Автомобиль двигался по кольцевой дороге вокруг Москвы и дважды по ней проехал. Чему равны путь и перемещение,если длина кольцевой дороги 400м Мяч упал с высоты 4м от погля и,отскочив от него,был пойман на высоте 2м.Определит...
Физика
Автомобиль двигался по кольцевой дороге вокруг Москвы и дважды по ней проехал. Чему равны путь и перемещение,если длина кольцевой дороги 400м Мяч упал с высоты 4м от погля и,отскочив от него,был пойман на высоте 2м.Определить путь и перемещение мяча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пут равен 400*2=800м а перемещение равно 0!
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