напишите уровнение окружности с центром в точке А(2:1)проходящей через точку b(5;5)
Геометрия
напишите уровнение окружности с центром в точке А(2:1)проходящей через точку b(5;5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение окружности (х-х₀)²=(у-у₀)²=R² пдставим координаты точки и центра в это уравнение (5-2)²=(5-1)²=R² 3²=4²=R² R²=25 (х-2)²=(у-1)²=25
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